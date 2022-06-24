В Екатеринбурге сотрудники Wildberries перестали получать ЗП

Похожая ситуация наблюдается по всей РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Екатеринбуржцы, работающие на маркетплейс Wildberries, сообщают, что не могут получить зарплату. С 1 июня правила компании изменились — теперь ЗП приходит не на карточку, а на неведомый лицевой счет, откуда сотрудники должны сами снимать деньги. Такое заявление сделали работники маркетплейса.

«Это огромные деньги, которые сотрудники не могут получить. Страдают все, но работают дальше, потому что идти некуда! Да и куда обратиться, мы тоже не понимаем! Тягаться с работодателем себе дороже, а итог будет один: увольнение! В общем, живем как в песне: „Надейся и жди“» — жалуется читательница E1.RU.

Работница поделилась, что ситуация наблюдается по всей России. «Самое страшное, что мои заработанные деньги могут просто пропасть без вести, и в такой компании правды все равно никогда не разыщешь. В итоге мы просто находимся в тупиковой ситуации, где нам приходится только надеяться на чудо», — отметила она.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в маркетплейс. На момент публикации ответа не поступило.