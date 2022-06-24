Мэр Краснотурьинска Александр Устинов подписал постановление, обязующее до 25 июня направить «планы световой и других видов маскировки в управление гражданской защиты города». Постановление имеется в распоряжении URA.RU.
«Утвердить перечень организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Краснотурьинск, подлежащих световой и другим видам маскировки при угрозе возникновения и возникновении военных конфликтов. Рекомендовать руководителям организаций, входящих в перечень. Разработать планы осуществления световой и других видов маскировки. В срок до 25.06.2022 направить реквизиты планов световой и других видов маскировки в муниципальное казенное учреждение „Управление гражданской защиты городского округа Краснотурьинск“», — говорится в постановлении.
В список вошли следующие предприятия:
- исправительные колонии (мужская и женская);
- горбольница;
- филиал АО «Газэкс»;
- МУП «Управление коммунальным комплексом»;
- Богословская ТЭЦ;
- ПАО «Ростелеком»;
- ПАО «ФСК ЕЭС».
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