Маскироваться обязали тюрьму, больницу и несколько предприятий Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мэр Краснотурьинска Александр Устинов подписал постановление, обязующее до 25 июня направить «планы световой и других видов маскировки в управление гражданской защиты города». Постановление имеется в распоряжении URA.RU.

«Утвердить перечень организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Краснотурьинск, подлежащих световой и другим видам маскировки при угрозе возникновения и возникновении военных конфликтов. Рекомендовать руководителям организаций, входящих в перечень. Разработать планы осуществления световой и других видов маскировки. В срок до 25.06.2022 направить реквизиты планов световой и других видов маскировки в муниципальное казенное учреждение „Управление гражданской защиты городского округа Краснотурьинск“», — говорится в постановлении.

В список вошли следующие предприятия:

исправительные колонии (мужская и женская);

горбольница;

филиал АО «Газэкс»;

МУП «Управление коммунальным комплексом»;

Богословская ТЭЦ;

ПАО «Ростелеком»;

ПАО «ФСК ЕЭС».