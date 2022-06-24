Свердловские предприятия обязали маскироваться на случай войны. Фото

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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Маскироваться обязали тюрьму, больницу и несколько предприятий Фото:

Мэр Краснотурьинска Александр Устинов подписал постановление, обязующее до 25 июня направить «планы световой и других видов маскировки в управление гражданской защиты города». Постановление имеется в распоряжении URA.RU.

«Утвердить перечень организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Краснотурьинск, подлежащих световой и другим видам маскировки при угрозе возникновения и возникновении военных конфликтов. Рекомендовать руководителям организаций, входящих в перечень. Разработать планы осуществления световой и других видов маскировки. В срок до 25.06.2022 направить реквизиты планов световой и других видов маскировки в муниципальное казенное учреждение „Управление гражданской защиты городского округа Краснотурьинск“», — говорится в постановлении.

В список вошли следующие предприятия:

  • исправительные колонии (мужская и женская);
  • горбольница;
  • филиал АО «Газэкс»;
  • МУП «Управление коммунальным комплексом»;
  • Богословская ТЭЦ;
  • ПАО «Ростелеком»;
  • ПАО «ФСК ЕЭС».

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Мэр Краснотурьинска Александр Устинов подписал постановление, обязующее до 25 июня направить «планы световой и других видов маскировки в управление гражданской защиты города». Постановление имеется в распоряжении URA.RU. «Утвердить перечень организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Краснотурьинск, подлежащих световой и другим видам маскировки при угрозе возникновения и возникновении военных конфликтов. Рекомендовать руководителям организаций, входящих в перечень. Разработать планы осуществления световой и других видов маскировки. В срок до 25.06.2022 направить реквизиты планов световой и других видов маскировки в муниципальное казенное учреждение „Управление гражданской защиты городского округа Краснотурьинск“», — говорится в постановлении. В список вошли следующие предприятия:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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