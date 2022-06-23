Тюменцы высказались о хот-догах Харламова. «Самое невкусное, что я ел»

24 июня 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

Тюменцы рассказали, что ожидали большего от хот-догов за такую цену. Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жителям Тюмени не понравились хот-доги от Гарика Харламова. О своих впечатлениях URA.RU рассказал один из читателей на правах анонимности. По словам тюменца, цена не соответствует качеству. «Мы ожидали большего. Специально поехали на другой конец города, попробовать распиаренные хот-доги от Харламова, а по факту получили сухую булку, бумажную сосиску и непонятный соус еще и за такие деньги. Самое невкусное, что я ел за последнее время. За три разных хот-дога мы заплатили почти 1200 рублей», — рассказал читатель.», — рассказал читатель. Самый дешевый хот-дог бренда в Тюмени стоит 190 рублей, цена на остальные значительно выше. Тюменец также рассказал агентству, что больше он не планирует посещать данное заведение. Для получения комментария URA.RU направило письменный запрос в ресторан «Hot Dog Bulldog». Ответ на него ожидается. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Жителям Тюмени не понравились хот-доги от Гарика Харламова. О своих впечатлениях URA.RU рассказал один из читателей на правах анонимности. По словам тюменца, цена не соответствует качеству. «Мы ожидали большего. Специально поехали на другой конец города, попробовать распиаренные хот-доги от Харламова, а по факту получили сухую булку, бумажную сосиску и непонятный соус еще и за такие деньги. Самое невкусное, что я ел за последнее время. За три разных хот-дога мы заплатили почти 1200 рублей», — рассказал читатель.», — рассказал читатель. Самый дешевый хот-дог бренда в Тюмени стоит 190 рублей, цена на остальные значительно выше. Тюменец также рассказал агентству, что больше он не планирует посещать данное заведение. Для получения комментария URA.RU направило письменный запрос в ресторан «Hot Dog Bulldog». Ответ на него ожидается.