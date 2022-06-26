Челябинцев бесплатно научат играть в карты на китайском

Курсы китайского в Челябинске пообещали сделать бесплатными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске областная универсальная научная (публичная) библиотека объявила о летних курсах китайского языка «Китайский всей семьей». Методика предполагает вовлечение через настольные игры «Свинтус», «Крокодил» и «Башня» на китайском, передает пресс-служба регионального правительства.

«Встречи для изучения китайского языка в публичной библиотеке под руководством опытного преподавателя будут бесплатно проходить каждую субботу июля. На заключительном занятии 30 июля участники уже смогут сыграть в настольные игры с использованием китайского языка», — сообщили в пресс-службе правительства области.

На встречи приглашают детей от 6 до 12 лет с родителями. В программе курсов — изучение слов, которые помогут рассказать о себе и своей семье на китайском языке, уроки каллиграфии, знакомство с музыкой и культурой Китая. Посетителям помогут подобрать литературу, которая позволит им в дальнейшем изучать язык самостоятельно.

Встречи будет проводить руководитель школы китайского языка «Бамбук» Гузалия Сабирова. Она преподает в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете. Уже на первом занятии слушатели научатся рассказывать на китайском о себе и своей семье.

Товарооборот Челябинской области с Китаем увеличивается. По данным URA.RU, которые сообщили в пресс-службе министерства экономического развития региона, год к году в 2021 году экспорт увеличился в 3 раза, импорт возрос на 30%.

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