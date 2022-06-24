Девять стран ЕС проигнорировали требование России

Девять стран Евросоюза отказались выдавать России преступников, которые находятся в розыске. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
«Генпрокурор России привел в пример решения компетентных органов Германии, Великобритании, Италии, Литвы, Польши, Хорватии, Черногории, Чехии и Эстонии, отказавших по политическим мотивам в выдаче в Россию лиц, обвиняемых, в том числе, в совершении особо тяжких преступлений. Подобное неразумное поведение мы копировать не станем, продолжим выполнение всех необходимых мер, предусмотренных законом и международными договорами», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Ранее Черногория предоставила политическое убежище бизнесмену Тельману Исмаилову, пишет RT. В России на него возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в причастности к убийству двух предпринимателей. Россия потребовала выдать бизнесмена, однако Черногория отказалась это делать.
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