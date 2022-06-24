В Екатеринбурге построят крупнейший скейт-парк на Урале. Фото

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Встреча скейтеров и Мостострой-11. Тюмень, скейтпарк, bmx, скейт парк
Скейт-парк построят около КРК «Уралец» Фото:

В Екатеринбурге около КРК «Уралец» построят крупнейший на Урале скейт-парк. Об этом в соцсети «Вконтакте» сообщил Андрей Белов, занимающийся строительством парка.

«Ну что, парни. Совсем чуть-чуть и в Екатеринбурге будет здоровенный скейт-парк. Пилим, не спим, красим, все делаем. Скоро посмотрим на шоу», — сказал Белов.

Ранее URA.RU сообщало, что открытый в сентябре скейт-парк в Новоуральске, постоянно затоплен. Подросткам приходится самим нырять в образовавшийся бассейн и очищать его. Как я понял, все из-за слива и неправильно построенного дренажа. Слив постоянно забит, а вывод воды также не справляется», — рассказал URA.RU новоуралец.

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В Екатеринбурге около КРК «Уралец» построят крупнейший на Урале скейт-парк. Об этом в соцсети «Вконтакте» сообщил Андрей Белов, занимающийся строительством парка. «Ну что, парни. Совсем чуть-чуть и в Екатеринбурге будет здоровенный скейт-парк. Пилим, не спим, красим, все делаем. Скоро посмотрим на шоу», — сказал Белов. Ранее URA.RU сообщало, что открытый в сентябре скейт-парк в Новоуральске, постоянно затоплен. Подросткам приходится самим нырять в образовавшийся бассейн и очищать его. Как я понял, все из-за слива и неправильно построенного дренажа. Слив постоянно забит, а вывод воды также не справляется», — рассказал URA.RU новоуралец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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