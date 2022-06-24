Скейт-парк построят около КРК «Уралец» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге около КРК «Уралец» построят крупнейший на Урале скейт-парк. Об этом в соцсети «Вконтакте» сообщил Андрей Белов, занимающийся строительством парка.

«Ну что, парни. Совсем чуть-чуть и в Екатеринбурге будет здоровенный скейт-парк. Пилим, не спим, красим, все делаем. Скоро посмотрим на шоу», — сказал Белов.

Ранее URA.RU сообщало, что открытый в сентябре скейт-парк в Новоуральске, постоянно затоплен. Подросткам приходится самим нырять в образовавшийся бассейн и очищать его. Как я понял, все из-за слива и неправильно построенного дренажа. Слив постоянно забит, а вывод воды также не справляется», — рассказал URA.RU новоуралец.

Фото: Андрей Белов

Фото: Андрей Белов

Фото: Андрей Белов

Фото: Андрей Белов