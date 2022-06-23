Челябинские банки начали принимать заявки на ипотеку под 6,45%

Ставки вступили в силу с 22 июня, но сделок пока не было Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске банки начали выдавать льготную ипотеку под 6,45%. Об этом рассказала эксперт по ипотечному кредитованию Южно-Уральской Корпорации жилищного строительства и ипотеки Юлия Долгополова.

«Наши банки-партнеры уже объявили о снижении ставки по господдержке. В зависимости от того или иного банка и некоторых опций ставка составляет 6,45-7%. При продажах мы тоже заявляем клиентам эти ставки, вступившие в силу с 22 июня. Но с 22 июня сделок пока не было», — сообщила Долгополова.

Сниженная ставка по льготной программе была введена с целью повышения спроса на жилье и в целом на возрождение строительной отрасли. Ведь ставку практически вернули к дофевральским 7%. Специалисты «ДОМ.РФ» рассчитывают, что теперь спрос на ипотеку возрастет как минимум в два раза и вернется к прежним показателям.

Тем не менее челябинские специалисты по недвижимости не столь оптимистичны и считают, высоких показателей 2021-начала 2022 года уже не достичь. Директор Агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников считает прошлый год самым успешным за всю историю существования ипотечного рынка в России. Тогда 20 российских банков выдали 1,9 млн ипотечных кредитов на сумму 5,6 трлн рублей, это на 30% больше 2020 года.