23 июня 2022

Автоледи без водительских прав прокатила ДПСника из ХМАО на двери

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Женщину оштрафовали за применение насилия в отношении сотрудника ГИБДД Фото:

Женщина-водитель из Советского района, не имеющая водительского удостоверения, двадцать метров везла инспектора ДПС, который держался за дверь ее машины. За это она заплатит пострадавшему полицейскому 10 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

«Женщина не имела права управления автомобилем и отказывалась называть свои личные данные. Ей было предложено пройти в служебный автомобиль для установления личности и составления протокола. Она решила скрыться с места происшествия, начав движение и протащила полицейского, препятствовавшего незаконным действиям и удерживавшего транспортное средство за открытую водительскую дверь по дороге около 20 метров», — добавили в полиции.

Происшествие случилось еще в августе прошлого года, а сейчас Советский районный суд ХМАО вынес решение по этому делу. Суд признал автоледи виновной в применении насилия в отношении ДПСника и назначил ей штраф: 10 тысяч рублей за причиненный моральный и физический вред.

Ранее URA.RU сообщало о том, что автомобиль Ford Focus столкнулся с автобусом, перевозившим пассажиров по маршруту «Ханты-Мансийск — Нижневартовск». Водитель погиб на месте, одна пассажирка получила ушибы.

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Женщина-водитель из Советского района, не имеющая водительского удостоверения, двадцать метров везла инспектора ДПС, который держался за дверь ее машины. За это она заплатит пострадавшему полицейскому 10 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре. «Женщина не имела права управления автомобилем и отказывалась называть свои личные данные. Ей было предложено пройти в служебный автомобиль для установления личности и составления протокола. Она решила скрыться с места происшествия, начав движение и протащила полицейского, препятствовавшего незаконным действиям и удерживавшего транспортное средство за открытую водительскую дверь по дороге около 20 метров», — добавили в полиции. Происшествие случилось еще в августе прошлого года, а сейчас Советский районный суд ХМАО вынес решение по этому делу. Суд признал автоледи виновной в применении насилия в отношении ДПСника и назначил ей штраф: 10 тысяч рублей за причиненный моральный и физический вред. Ранее URA.RU сообщало о том, что автомобиль Ford Focus столкнулся с автобусом, перевозившим пассажиров по маршруту «Ханты-Мансийск — Нижневартовск». Водитель погиб на месте, одна пассажирка получила ушибы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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