Автоледи без водительских прав прокатила ДПСника из ХМАО на двери

Женщину оштрафовали за применение насилия в отношении сотрудника ГИБДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Женщина-водитель из Советского района, не имеющая водительского удостоверения, двадцать метров везла инспектора ДПС, который держался за дверь ее машины. За это она заплатит пострадавшему полицейскому 10 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

«Женщина не имела права управления автомобилем и отказывалась называть свои личные данные. Ей было предложено пройти в служебный автомобиль для установления личности и составления протокола. Она решила скрыться с места происшествия, начав движение и протащила полицейского, препятствовавшего незаконным действиям и удерживавшего транспортное средство за открытую водительскую дверь по дороге около 20 метров», — добавили в полиции.

Происшествие случилось еще в августе прошлого года, а сейчас Советский районный суд ХМАО вынес решение по этому делу. Суд признал автоледи виновной в применении насилия в отношении ДПСника и назначил ей штраф: 10 тысяч рублей за причиненный моральный и физический вред.

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