В ЯНАО из-за пожаров ввели редим ЧС

В Надымском районе зарегистрировано 6 действующих пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Надымского района (ЯНАО) ввели режим ЧС. Как сообщает районная администрация, на территории муниципалитета зарегистрировано 6 действующих пожаров.

«В Надымском районе введен режим ЧС. На территории Надымского района зарегистрировано 6 действующих пожаров. В течение дня ликвидировано 7 природных пожаров», — говорится в сообщении.

Решение о введении ЧС было принято на заседании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Добавляется, что угрозы населенным пунктам, а также производственным объектам нет. На тушении пожаров задействовано 100 сотрудников ПСО «Ямалспас» и Надымского лесничества. Помимо этого был привлечен вертолет для доставки личного состава.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО действует 17 природных пожаров на общей площади 276,7 га. Для борьбы с ними было задействовано 245 спасателей с привлечением автомобильной и тракторной техники.