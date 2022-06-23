В ЯНАО за ночь резко увеличилось число лесных пожаров

В ЯНАО действует 17 природных пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО за сутки в два раза выросло число природных пожаров. Как сообщается на сайте окружного департамента природных ресурсов и экологи, в регионе действует 17 природных пожаров на общей площади 276,7 га.

«По состоянию на 09:00 часов (местного времени) 24 июня 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 17 природных пожаров на общей площади 276,7 га, в том числе локализовано 9 пожаров на площади 92,2 га», — говориться в сообщении.

Также было добавлено, что для тушения пожаров было задействовано 245 спасателей с привлечением автомобильной и тракторной техники. Благодаря этому за сутки было ликвидировано 9 природных пожаров площадью 166,1 га на территории Красноселькупского, Надымского и Пуровского районов.

Департамент отмечает, что 23 июня количество действовало 7 природных пожаров на общей площади 152 га, в том числе локализовано 5 пожаров на площади 47 га. Для борьбы с огнем было задействовано 79 человек с лесопожарным снаряжением ГКУ «Ямалспас» и ОАУ «Леса Ямала».

Ранее URA.RU сообщало, что на начало рабочей недели в регионе действовало 3 природных пожара общей площадью 97 гектаров. Большая часть пожаров зафиксирована в Красноселькупском районе и один в Ныдымском районе.