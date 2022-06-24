Зарина Догузова попробовала в столице Урала пирожок с мухомором Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Ростуризма РФ Зарина Догузова рассказала, что в Екатеринбурге впервые попробовала пирожок с мухомором. Об этом она заявила во время визита в столицу Урала.

«Больше всего мне запомнился пирожок с мухомором. Мне обещали, что я точно останусь жива. Было вкусно и необычно», — поделилась впечатлениями Догузова.

Она также отметила, что уральская кухня — это то, «что еще предстоит придумать». «Это постоянный поток креатива и фантазии. Основанный, как правило, на сезонных продуктах. Вот то, что сейчас растет, из этого и готовят блюда», — уточнила она.

Побывать на Урале Догузову приглашал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В предыдущий раз они общались 17 июня на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Тогда губернатор и глава Ростуризма обсудили развитие туристической отрасли в Свердловской области. После экстремального отдыха Догузова и Куйвашев договорились развивать туристическую инфраструктуру реки Чусовой.