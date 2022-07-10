Жителя Аромашевского района на 4 месяца отправили в колонию строгого режима за неуплату алиментов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Голышмановский суд отправил 54-летнего жителя Аромашевского района в колонию строгого режима за неуплату алиментов. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Там уточнили, что в местах лишения свободы он проведет 4 месяца.

«Голышмановский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ — неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно. Суд с учетом позиции гособвинителя назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — указано в сообщении областной прокуратуры.

Там добавили, что в 2015 году мужчину обязали выплачивать алименты на содержание несовершеннолетней дочери. В марте 2021 года его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ — неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей и приговорили к 50 часов обязательных работ. При этом он продолжил игнорировать требование суда по уплате алиментов. В связи с чем, мать ребенка обратилась в прокуратуру. После соответствующей проверки на жителя Аромашевского района завели уголовное дело. Он был признан виновным и отправлен в колонию строгого режима на 4 месяца.

Ранее URA.RU писало о том, что в тюменский отдел УФССП массово начали вызывать должников по алиментам. Это привело к образованию огромных очередей в здании ведомства.

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