В тюменский отдел УФССП одновременно вызвали более 100 алиментщиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области одновременно вызвали более 100 должников по алиментам. Об этом URA.RU сообщил один из жителей областного центра. По его словам, это привело к возникновению огромной очереди в тюменском отделе УФССП.

«Хочу обратить внимание на флешмоб, устроенный сегодня судебными приставами по взысканию алиментов. В субботу прошла массовая рассылка требований явиться к 9.00 в понедельник. Проблема в том, что всех должников вызвали на одно время. Таким образом, возле кабинета приставов образовалась огромная очередь», — сообщил URA.RU один из жителей Тюмени на условиях анонимности.

По словам тюменца, в очереди собрались около 100-150 человек. Официальный комментарий пресс-службы регионального управления ФССП по Тюменской области ожидается.

В тюменском отделе УФССП скопилась огромная очередь из должников по алиментам читатель URA.RU