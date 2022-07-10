10 июля 2022
09 июля 2022
08 июля 2022

Тюменские силовики начали выбивать долги с алиментщиков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения по участникам столкновения на Депутатской; со стороны цыган. Екатеринбург, фссп, судебный пристав
В тюменский отдел УФССП одновременно вызвали более 100 алиментщиков Фото:

В управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области одновременно вызвали более 100 должников по алиментам. Об этом URA.RU сообщил один из жителей областного центра. По его словам, это привело к возникновению огромной очереди в тюменском отделе УФССП.

«Хочу обратить внимание на флешмоб, устроенный сегодня судебными приставами по взысканию алиментов. В субботу прошла массовая рассылка требований явиться к 9.00 в понедельник. Проблема в том, что всех должников вызвали на одно время. Таким образом, возле кабинета приставов образовалась огромная очередь», — сообщил URA.RU один из жителей Тюмени на условиях анонимности.

По словам тюменца, в очереди собрались около 100-150 человек. Официальный комментарий пресс-службы регионального управления ФССП по Тюменской области ожидается.

В тюменском отделе УФССП скопилась огромная очередь из должников по алиментам

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В управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области одновременно вызвали более 100 должников по алиментам. Об этом URA.RU сообщил один из жителей областного центра. По его словам, это привело к возникновению огромной очереди в тюменском отделе УФССП. «Хочу обратить внимание на флешмоб, устроенный сегодня судебными приставами по взысканию алиментов. В субботу прошла массовая рассылка требований явиться к 9.00 в понедельник. Проблема в том, что всех должников вызвали на одно время. Таким образом, возле кабинета приставов образовалась огромная очередь», — сообщил URA.RU один из жителей Тюмени на условиях анонимности. По словам тюменца, в очереди собрались около 100-150 человек. Официальный комментарий пресс-службы регионального управления ФССП по Тюменской области ожидается.
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