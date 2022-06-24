24 июня 2022
23 июня 2022

Тюменцам предлагают заработать больше 100 тысяч в Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция городского сада. Курган, снег, тачка, горсад, строительные работы, работники, реконструкция, курганский городской сад
За реконструкцию зданий в ДНР тюменцам готовы заплатить до 112 тысяч рублей Фото:

Жителям Тюменской области предлагают заработать до 112 тысяч рублей за восстановление зданий в Донбассе. Опыт работы не обязателен. Рассматриваются кандидаты от 45 лет. Вакансия опубликована на площадке Avito.

«На восстановление ДНР требуются подсобные рабочие. Зарплата от 56 до 112 тысяч рублей. Обязанности: вспомогательные работы на объекте (строительство и реконструкция объектов социального назначения: поликлиники, школы, детские сады и многоквартирные дома). Опыт работы не обязателен. », — говорится в объявлении.

Также работодатель отметил, что наличие удостоверения по строительным специальностям станет плюсом при трудоустройстве. Вахта составляет 60 дней, выплаты будут производиться два раза в месяц, гарантируется официальное трудоустройства. Проезд, проживание, питание и прохождение медкомиссии предоставят за счет работодателя.

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Жителям Тюменской области предлагают заработать до 112 тысяч рублей за восстановление зданий в Донбассе. Опыт работы не обязателен. Рассматриваются кандидаты от 45 лет. Вакансия опубликована на площадке Avito. «На восстановление ДНР требуются подсобные рабочие. Зарплата от 56 до 112 тысяч рублей. Обязанности: вспомогательные работы на объекте (строительство и реконструкция объектов социального назначения: поликлиники, школы, детские сады и многоквартирные дома). Опыт работы не обязателен. », — говорится в объявлении. Также работодатель отметил, что наличие удостоверения по строительным специальностям станет плюсом при трудоустройстве. Вахта составляет 60 дней, выплаты будут производиться два раза в месяц, гарантируется официальное трудоустройства. Проезд, проживание, питание и прохождение медкомиссии предоставят за счет работодателя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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