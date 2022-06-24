Тюменцам предлагают заработать больше 100 тысяч в Донбассе

Жителям Тюменской области предлагают заработать до 112 тысяч рублей за восстановление зданий в Донбассе. Опыт работы не обязателен. Рассматриваются кандидаты от 45 лет. Вакансия опубликована на площадке Avito.
«На восстановление ДНР требуются подсобные рабочие. Зарплата от 56 до 112 тысяч рублей. Обязанности: вспомогательные работы на объекте (строительство и реконструкция объектов социального назначения: поликлиники, школы, детские сады и многоквартирные дома). Опыт работы не обязателен. », — говорится в объявлении.
Также работодатель отметил, что наличие удостоверения по строительным специальностям станет плюсом при трудоустройстве. Вахта составляет 60 дней, выплаты будут производиться два раза в месяц, гарантируется официальное трудоустройства. Проезд, проживание, питание и прохождение медкомиссии предоставят за счет работодателя.
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».
Жителям Тюменской области предлагают заработать до 112 тысяч рублей за восстановление зданий в Донбассе. Опыт работы не обязателен. Рассматриваются кандидаты от 45 лет. Вакансия опубликована на площадке Avito. «На восстановление ДНР требуются подсобные рабочие. Зарплата от 56 до 112 тысяч рублей. Обязанности: вспомогательные работы на объекте (строительство и реконструкция объектов социального назначения: поликлиники, школы, детские сады и многоквартирные дома). Опыт работы не обязателен. », — говорится в объявлении. Также работодатель отметил, что наличие удостоверения по строительным специальностям станет плюсом при трудоустройстве. Вахта составляет 60 дней, выплаты будут производиться два раза в месяц, гарантируется официальное трудоустройства. Проезд, проживание, питание и прохождение медкомиссии предоставят за счет работодателя.