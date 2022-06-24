В лесах Челябинской области поспела земляника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области начала спеть лесная земляника. Точным местом, где можно собрать уже сейчас ведра ягод, челябинцы поделились в соцсетях.

«Первая земляника. Аргаяшский район», — сообщила участница группы «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» Ильвира Киреева.

Под фото с ведерками спелых ягод участники сообщества прокомментировали, что видели много крупных ягод земляники в лесу, но еще несколько дней назад она была неспелой. По мнению участников группы, ягодки поспеют примерно через неделю.

«Мое сердце разбито, красота неимоверная. Хочу в лес», — заявила одна из участниц Ольга Четвергова. Ранее после обильных дождей челябинцы хвастались большим урожаем грибов.

Спелая ягода появилась в лесах Челябинской области Сообщество «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во ВКонтакте