24 июня 2022

Челябинцы ведрами начали собирать землянику. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов в СНТ Березка. Екатеринбург, садовая земляника
В лесах Челябинской области поспела земляника Фото:

В Челябинской области начала спеть лесная земляника. Точным местом, где можно собрать уже сейчас ведра ягод, челябинцы поделились в соцсетях.

«Первая земляника. Аргаяшский район», — сообщила участница группы «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» Ильвира Киреева.

Под фото с ведерками спелых ягод участники сообщества прокомментировали, что видели много крупных ягод земляники в лесу, но еще несколько дней назад она была неспелой. По мнению участников группы, ягодки поспеют примерно через неделю.

«Мое сердце разбито, красота неимоверная. Хочу в лес», — заявила одна из участниц Ольга Четвергова. Ранее после обильных дождей челябинцы хвастались большим урожаем грибов.

Спелая ягода появилась в лесах Челябинской области

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В Челябинской области начала спеть лесная земляника. Точным местом, где можно собрать уже сейчас ведра ягод, челябинцы поделились в соцсетях. «Первая земляника. Аргаяшский район», — сообщила участница группы «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» Ильвира Киреева. Под фото с ведерками спелых ягод участники сообщества прокомментировали, что видели много крупных ягод земляники в лесу, но еще несколько дней назад она была неспелой. По мнению участников группы, ягодки поспеют примерно через неделю. «Мое сердце разбито, красота неимоверная. Хочу в лес», — заявила одна из участниц Ольга Четвергова. Ранее после обильных дождей челябинцы хвастались большим урожаем грибов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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