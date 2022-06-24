Опасный рецидивист порезал ножом троих курганцев в массовой драке

В Курганской области задержали ранее судимого мужчину, порезавшего троих человек в драке Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сотрудники Росгвардии задержали в городе Щучье (Курганская область) 35-летнего ранее судимого мужчину после драки, в которой он нанес удары ножом трем своим оппонентам. Об инциденте рассказали в пресс-службе управления.

«В подъезде дома между двумя мужчинами вспыхнул конфликт и один из них нанес другому колото-резаные раны бедра ножом. За потерпевшего вступились трое его знакомых, а на помощь злоумышленнику подоспели двое его друзей. В ходе драки двое мужчин-заступников получили резаные раны и были в крови», — сообщает подробности сайт Росгвардии региона. Массовая драка произошла 22 июня в многоквартирном доме по улице Маршала Жукова.

Сотрудники охраны задержали мужчину, который, по свидетельству очевидцев, размахивал ножом. Им оказался ранее судимый за убийство, грабеж и кражи житель города Шумиха. Задержанный заключен под стражу.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений одному из участников конфликта. Вероятному виновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что силовики раскрыли убийство, совершенное 19 лет назад. За причинение смерти женщине под суд пойдет 45-летний житель Лебяжьевского района.