Глава МВФ предрекла США «некоторую боль» из-за борьбы с инфляцией

25 июня 2022 в 04:51 Размер текста - 17 +

МВФ считает важным борьбу с инфляцией в США для укрепления перспектив экономического роста Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Борьба с инфляцией в США может принести «некоторую боль» американцам в краткосрочной перспективе. Об этом заявила болгарский экономист, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. «Если мы не обеспечим ценовую стабильность, это негативно скажется на [экономическом] росте и это негативно отразится на доходах людей, существенно осложнит жизнь семей. Поэтому это важный шаг, который необходимо сделать. Со временем успех [в деле снижения цен] будет полезен для глобального роста, но некоторая боль для достижения этого успеха может стать необходимой ценой», — сказала Георгиева американским журналистам в Вашингтоне на встрече, посвященной публикации ежегодного доклада о состоянии экономики в США, передает ТАСС. При этом глава фонда отметила, что МВФ считает важным борьбу с инфляцией в США для укрепления перспектив экономического роста в будущем. По ее мнению, это важный шаг, на который необходимо обратить внимание в первую очередь. Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. При этом ограничения оказали обратный эффект: Евросоюз и США столкнулись с рекордной инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские ресурсы. Позже в Европе признали, что вызванное санкциями экономическое противостояние ЕС с РФ представляет экзистенциальную угрозу для всей Европы. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «поблагодарил» зарубежных регуляторов за резкое повышение цен на газ и других ресурсов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Борьба с инфляцией в США может принести «некоторую боль» американцам в краткосрочной перспективе. Об этом заявила болгарский экономист, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. «Если мы не обеспечим ценовую стабильность, это негативно скажется на [экономическом] росте и это негативно отразится на доходах людей, существенно осложнит жизнь семей. Поэтому это важный шаг, который необходимо сделать. Со временем успех [в деле снижения цен] будет полезен для глобального роста, но некоторая боль для достижения этого успеха может стать необходимой ценой», — сказала Георгиева американским журналистам в Вашингтоне на встрече, посвященной публикации ежегодного доклада о состоянии экономики в США, передает ТАСС. При этом глава фонда отметила, что МВФ считает важным борьбу с инфляцией в США для укрепления перспектив экономического роста в будущем. По ее мнению, это важный шаг, на который необходимо обратить внимание в первую очередь. Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. При этом ограничения оказали обратный эффект: Евросоюз и США столкнулись с рекордной инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские ресурсы. Позже в Европе признали, что вызванное санкциями экономическое противостояние ЕС с РФ представляет экзистенциальную угрозу для всей Европы. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «поблагодарил» зарубежных регуляторов за резкое повышение цен на газ и других ресурсов.