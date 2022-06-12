СМИ: Европа в панике из-за последствий санкций против РФ

В Европе увеличивается инфляция, заявили в Италии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Экономическое противостояние с Россией, вызванное санкциями, представляет экзистенциальную угрозу для Европы. Об этом заявил автор статьи на итальянском портале Inside Over Андреа Мураторе. Он отметил, что в странах Европы выросла инфляция.

«Возникает реальная экзистенциальная угроза для Европы. К структурной слабости затронутых фундаментальных факторов (нехватка сырья и проблема цепочек добавленной стоимости) и отсутствию полного зазора антикризисной системы добавляется решение проблемы инфляции», — написал Мураторе для Inside Over.

Он отметил, что инфляция является «прелюдией» к стагфляции (экономический спад в сочетании с ростом цен). Причиной происходящего стала экономическая война с РФ, заявил журналист. По его словам, рост ключевой ставки и сокращение антикризисной политики приводит к увеличению неопределенности. Автор считает, что ЕС грозит рецессия. Уровень зарплат снижается и население начинает экономить из-за инфляции, заявил Мураторе. Он отметил, что в Европе не уменьшают зависимость от газа, нефти, никеля и другого сырья, хотя стоимость этих ресурсов возросла.

Страны Евросоюза, а также США, Канада и другие государства ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. В ЕС также частично отказались от российской нефти, в США запретили газ и нефть из РФ. Ранее Der Spiegel сообщил, что страны Евросоюза ждет ценовой шок из-за роста инфляции и падения покупательской способности после введения запрета на нефть из РФ.

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