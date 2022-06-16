Глава «Газпрома» назвал виновных в высоких ценах на газ

16 июня 2022 в 17:57 Размер текста - 17 +

Повышение цен на энергоресурсы — следствие действий европейских стран, заявил Миллер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе К резкому повышению цен на газ и другие ресурсы привели действия зарубежных, в особенности европейских, регуляторов. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Мы с вами свидетели ценовых шоков. Мы стали свидетелями сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции. Но все это началось не вчера, не сегодня — и здесь надо сказать „огромное спасибо“ зарубежным регуляторам, в частности европейским», — заявил Миллер в ходе ПМЭФ, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24». Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Однако ограничения оказали обратный эффект: Евросоюз и США столкнулись с рекордной инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские ресурсы. Позже в Европе признали, что вызванное санкциями экономическое противостояние ЕС с Россией представляет экзистенциальную угрозу для всей Европы. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

К резкому повышению цен на газ и другие ресурсы привели действия зарубежных, в особенности европейских, регуляторов. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Мы с вами свидетели ценовых шоков. Мы стали свидетелями сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции. Но все это началось не вчера, не сегодня — и здесь надо сказать „огромное спасибо“ зарубежным регуляторам, в частности европейским», — заявил Миллер в ходе ПМЭФ, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24». Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Однако ограничения оказали обратный эффект: Евросоюз и США столкнулись с рекордной инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские ресурсы. Позже в Европе признали, что вызванное санкциями экономическое противостояние ЕС с Россией представляет экзистенциальную угрозу для всей Европы.