В ЯНАО на десятки гектаров выросла площадь лесных пожаров

Пожары тушат 196 человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

В Ямало-Ненецком автономном округе за сутки почти на 100 гектаров увеличилась площадь лесных пожаров. Как сообщается на сайте Департамента природных ресурсов и экологии округа, в регионе горит 375 гектаров леса. По данным на 24 июня, пожары бушевали на площади 276,7 гектаров.

«По состоянию на 09:00 часов 25 июня на территории ЯНАО действует 17 природных пожаров на общей площади 375,5 гектаров. Локализовано шесть пожаров на площади 227,5 гектаров, на тушении задействовано 196 человек с лесопожарным снаряжением», — указано в сообщении.

За сутки ликвидировали 23 природных пожара в Красноселькупском, Надымском и Пуровском районах. Причина возгораний — массовое прохождение гроз и отсутствие осадков.

Ранее URA.RU писало, что власти Надымского района (ЯНАО) ввели режим ЧС. На территории муниципалитета зарегистрировано шесть действующих пожаров.