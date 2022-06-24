24 июня 2022
23 июня 2022

В ЯНАО на десятки гектаров выросла площадь лесных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожары тушат 196 человек Фото:
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Лесные пожары в России

В Ямало-Ненецком автономном округе за сутки почти на 100 гектаров увеличилась площадь лесных пожаров. Как сообщается на сайте Департамента природных ресурсов и экологии округа, в регионе горит 375 гектаров леса. По данным на 24 июня, пожары бушевали на площади 276,7 гектаров.

«По состоянию на 09:00 часов 25 июня на территории ЯНАО действует 17 природных пожаров на общей площади 375,5 гектаров. Локализовано шесть пожаров на площади 227,5 гектаров, на тушении задействовано 196 человек с лесопожарным снаряжением», — указано в сообщении.

За сутки ликвидировали 23 природных пожара в Красноселькупском, Надымском и Пуровском районах. Причина возгораний — массовое прохождение гроз и отсутствие осадков.

Ранее URA.RU писало, что власти Надымского района (ЯНАО) ввели режим ЧС. На территории муниципалитета зарегистрировано шесть действующих пожаров.

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В Ямало-Ненецком автономном округе за сутки почти на 100 гектаров увеличилась площадь лесных пожаров. Как сообщается на сайте Департамента природных ресурсов и экологии округа, в регионе горит 375 гектаров леса. По данным на 24 июня, пожары бушевали на площади 276,7 гектаров. «По состоянию на 09:00 часов 25 июня на территории ЯНАО действует 17 природных пожаров на общей площади 375,5 гектаров. Локализовано шесть пожаров на площади 227,5 гектаров, на тушении задействовано 196 человек с лесопожарным снаряжением», — указано в сообщении. За сутки ликвидировали 23 природных пожара в Красноселькупском, Надымском и Пуровском районах. Причина возгораний — массовое прохождение гроз и отсутствие осадков. Ранее URA.RU писало, что власти Надымского района (ЯНАО) ввели режим ЧС. На территории муниципалитета зарегистрировано шесть действующих пожаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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