24 июня 2022

Челябинцы могут «обменять» свои квартиры на 8 метров в Москве

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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , жилье, строительство, квартира, новостройки, благоустройство, дом, строительство, стройка, многоквартирный дом, многоэтажка, доступное жилье
Жилье в столице гораздо дороже, чем в регионах Фото:

Среднестатистический челябинец после продажи своей квартиры в родном городе может купить 8-12 квадратных метров жилья в Москве. Согласно данным исследования, средняя площадь квартиры в регионах составляет 55 квадратных метров, но жилье в столице гораздо дороже.

«В исследовании учитывалась средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в регионах РФ — 5,1 млн рублей, а также средняя стоимость квадратного метра в квартире эконом-класса в Москве — 287,8 тыс. рублей. Продав квартиру в Челябинске, Кирове, Оренбурге, Волжском, Кургане, Магнитогорске или Нижнем Тагиле, можно приобрести в столице лишь комнату размером 8-12 квадратных метров», — пишет ТАСС со ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир».

Больше всех могут себе позволить жители Санкт-Петербурга, Сочи и Севастополя. После продажи своего жилья им хватит денег на однокомнатную квартиру площадью 30-39 квадратных метров в Москве.

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Среднестатистический челябинец после продажи своей квартиры в родном городе может купить 8-12 квадратных метров жилья в Москве. Согласно данным исследования, средняя площадь квартиры в регионах составляет 55 квадратных метров, но жилье в столице гораздо дороже. «В исследовании учитывалась средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в регионах РФ — 5,1 млн рублей, а также средняя стоимость квадратного метра в квартире эконом-класса в Москве — 287,8 тыс. рублей. Продав квартиру в Челябинске, Кирове, Оренбурге, Волжском, Кургане, Магнитогорске или Нижнем Тагиле, можно приобрести в столице лишь комнату размером 8-12 квадратных метров», — пишет ТАСС со ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир». Больше всех могут себе позволить жители Санкт-Петербурга, Сочи и Севастополя. После продажи своего жилья им хватит денег на однокомнатную квартиру площадью 30-39 квадратных метров в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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