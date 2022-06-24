Челябинцы могут «обменять» свои квартиры на 8 метров в Москве

Жилье в столице гораздо дороже, чем в регионах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Среднестатистический челябинец после продажи своей квартиры в родном городе может купить 8-12 квадратных метров жилья в Москве. Согласно данным исследования, средняя площадь квартиры в регионах составляет 55 квадратных метров, но жилье в столице гораздо дороже.

«В исследовании учитывалась средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в регионах РФ — 5,1 млн рублей, а также средняя стоимость квадратного метра в квартире эконом-класса в Москве — 287,8 тыс. рублей. Продав квартиру в Челябинске, Кирове, Оренбурге, Волжском, Кургане, Магнитогорске или Нижнем Тагиле, можно приобрести в столице лишь комнату размером 8-12 квадратных метров», — пишет ТАСС со ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир».

Больше всех могут себе позволить жители Санкт-Петербурга, Сочи и Севастополя. После продажи своего жилья им хватит денег на однокомнатную квартиру площадью 30-39 квадратных метров в Москве.