В подвале здания находились 40 человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные подожгли здание на территории завода «Азот» в Северодонецке, где находились мирные жители. Об этом сообщили бойцы Луганской народной республики. находившийся на месте событий.

«Люди прятались в строении от обстрелов, и неизвестно, зачем националисты пытались заставить их покинуть убежище. Сейчас все они спасены и ждут эвакуации», — передает информацию корреспондента издания «Известия» в telegram-канале.

Всего в подвале здания находились 40 человек. Другой информации пока не сообщается.

После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Главная цель российских военных — спасти граждан Донбасса от геноцида украинских солдат и нацбатов, а также — демилитаризация и денацификация территории. В свою очередь, неоднократно сообщалось о том, что ВСУ обстреливают людей, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.

На данный момент под полным контролем российских военных находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

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