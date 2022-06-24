Челябинец задержан за стрельбу по людям в парке

Стрелявший ранее был судим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция в Челябинске задержала местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянение открыл стрельбу по людям у пруда «Девичьи слезы». Как сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области, задержанный был ранее судим.

«Между стрелявшим, двумя мужчинами и женщиной произошел словесный конфликт. Стрелявшего 1987 года рождения задержали в состоянии алкогольного опьянения. Один из участников конфликта получил травму», — рассказали в полиции.

Там добавили, что стрельба велась из травматического пистолета, который зарегистрирован на одного из членов семьи задержанного. Степень тяжести полученных пострадавшим мужчиной травм устанавливается.

В паблике «Типичный Челябинск» приводится рассказ участницы конфликта. Она говорит, что вместе с молодым человеком качалась на качели, когда к ним подошел мужчина в шортах и без футболки. В какой-то момент он открыл стрельбу. Когда у мужчины кончились патроны, он ушел.