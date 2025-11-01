В Златоусте открыли дорогу до нацпарка «Таганай», которую обещали сдать еще три года назад

Долгожданную дорогу открыли 1 ноября Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Челябинской области в национальном парке «Таганай» открыли дорогу до Черной скалы, которую строили три года. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.

«Мы вернули на месте аншлаг, обозначающий поворот к Черной скале. Строительство дороги завершено, и проехать к этому популярному эколого-туристическому комплексу теперь можно быстро и безопасно», — сообщила пресс-служба нацпарка в telegram-канале.

Капитальный ремонт на дороге начался в марте 2022 года и должен был завершиться до октября. Но продлился еще на три года. Туристам, желающим посетить тропу «Таганай за 600 шагов», предлагали на это время воспользоваться обходным маршрутом.

Теперь дорога от центральной усадьбы до КПП «Черная скала» занимает всего пять минут, вместе часа, как это было ранее. Скоростное ограничение — 80 километров в час. Справа сделана велодорожка.