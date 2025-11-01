Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В Магнитогорске дорожный конфликт привел к стрельбе

01 ноября 2025 в 10:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Дорогу не поделили водители маршрутки и российского внедорожника

Дорогу не поделили водители маршрутки и российского внедорожника

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 31 октября не поделили дорогу водители маршрутки и российского внедорожника. В качестве аргумента водитель «Нивы» достал пистолет и произвел несколько выстрелов в оппонента. В пресс-службе областного главка полиции URA.RU прокомментировали произошедшее.

«Сообщение зарегистрировано в отделе полиции „Ленинский“. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о привлечении водителя автомобиля „Нива“ к ответственности», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Все участники инцидента установлены.

Конфликт произошел 31 октября возле перекрестка улиц Северный переход и Мостовой проезд. По словам очевидцев, водитель маршрутки несколько раз подрезал «Ниву» на дороге. В итоге на остановке мужчина из внедорожника вышел, достал оружие и несколько раз выстрелил в оппонента, который находился за открытой дверью маршрутного транспорта. Его не смутили находящиеся в салоне пассажиры с детьми.

Продолжение после рекламы

Ситуацию активно обсуждают в местных пабликах соцсетей. При этом высказываются сторонники как одной, так и другой стороны.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал