В Магнитогорске дорожный конфликт привел к стрельбе

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 31 октября не поделили дорогу водители маршрутки и российского внедорожника. В качестве аргумента водитель «Нивы» достал пистолет и произвел несколько выстрелов в оппонента. В пресс-службе областного главка полиции URA.RU прокомментировали произошедшее.

«Сообщение зарегистрировано в отделе полиции „Ленинский“. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о привлечении водителя автомобиля „Нива“ к ответственности», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Все участники инцидента установлены.

Конфликт произошел 31 октября возле перекрестка улиц Северный переход и Мостовой проезд. По словам очевидцев, водитель маршрутки несколько раз подрезал «Ниву» на дороге. В итоге на остановке мужчина из внедорожника вышел, достал оружие и несколько раз выстрелил в оппонента, который находился за открытой дверью маршрутного транспорта. Его не смутили находящиеся в салоне пассажиры с детьми.

