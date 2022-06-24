Вице-премьер РФ поставил глобальную задачу перед заводом Перми

Вице-премьер РФ отметил, что «ОДК-Пермские моторы» — лидер авиационного и промышленного двигателестроения России Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Пермский край посетил завод «ОДК — Пермские моторы», где провел стратегическую сессию по разработке и применению российского программного обеспечения в промышленности. Информация опубликована на сайте правительства региона.

«Президентом поставлена задача — обеспечить технологический суверенитет страны. Для ее эффективного выполнения по поручению Михаила Мишустина стартовало создание индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений. Считаю важным, чтобы „ОДК-Пермские моторы“ стал одним из центров компетенций, взял на себя задачи якорного заказчика и совместно с Минцифры включился в проработку ТЗ для отечественных предприятий-производителей промышленного ПО», — подчеркнул Чернышенко.

Глава региона Дмитрий Махонин отметил, что «Пермь имеет большой потенциал стать серьезной базой для подготовки ИТ-специалистов и инженеров», в том числе для таких промышленных предприятий, как АО «ОДК-Пермские моторы». Кроме того, глава Прикамья обозначил необходимость расширения в Прикамье производственных мощностей «с учетом высокого запроса на продукцию предприятий со стороны заказчиков, особенно в текущих экономических условиях».

Ранее URA.RU сообщало, что предприятия «ОДК-Пермские моторы» и «ОДК-Авиадвигатель» расширяют и увеличивают объемы производства за счет выпуска продукции, замещающей импорт. До 2030 года моторостроителям необходимо изготовить более 300 авиадвигателей ПД-14 и ПС-90А.

В условиях санкций на предприятиях РФ реализуется программа импортозамещения. Которая была введена в ответ на санкционное давление стран Запада, продолжающееся с начала двухтысячных. Оно обострилось в последние месяцы из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин назвал методы, которыми Запад хочет ослабить российскую экономику, агрессивными. Но вместе с этим глава государства отметил, что санкции опасны для тех, кто их вводят.

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