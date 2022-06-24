Авария произошла на 1566-м километре трассы Москва — Челяби­нск (Архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Два грузовых автомобиля столкнулись на 1566-м километре трассы Москва — Челябинск в Ашинском районе Челябинской области. Из-за аварии организовано реверсивное движение, сообщает УГИБДД по Челябинской области.

«По предварительным данным, водитель 1964 года рождения за рулем MAN, при пересечении трассы в прямом направлении не пропустил движущейся справа автомобиль Shacman. Произошло столкновение. Водитель Shacman 1969 года рождения получил травмы и был госпитализирован», — рассказали в ведомстве.

Авария произошла сегодня около 16:25, добавили в Госавтоинспекции. На месте ДТП работало три экипажа ДПС. Было организовано реверсивное движение. На данный момент движение восстановлено.

Один из водителей получил травмы УГИБДД по Челябинской области