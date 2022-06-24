24 июня 2022

Движение на трассе в Челяби­нской области затруднено из-за ДТП

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Автодорога М5. Челябинск, фура, м5, дтп, автодорога, происшествие, полиция, авария, автотранспорт, трасса м5, дпс
Авария произошла на 1566-м километре трассы Москва — Челяби­нск (Архивное фото) Фото:

Два грузовых автомобиля столкнулись на 1566-м километре трассы Москва — Челябинск в Ашинском районе Челябинской области. Из-за аварии организовано реверсивное движение, сообщает УГИБДД по Челябинской области.

«По предварительным данным, водитель 1964 года рождения за рулем MAN, при пересечении трассы в прямом направлении не пропустил движущейся справа автомобиль Shacman. Произошло столкновение. Водитель Shacman 1969 года рождения получил травмы и был госпитализирован», — рассказали в ведомстве.

Авария произошла сегодня около 16:25, добавили в Госавтоинспекции. На месте ДТП работало три экипажа ДПС. Было организовано реверсивное движение. На данный момент движение восстановлено.

Один из водителей получил травмы

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Два грузовых автомобиля столкнулись на 1566-м километре трассы Москва — Челябинск в Ашинском районе Челябинской области. Из-за аварии организовано реверсивное движение, сообщает УГИБДД по Челябинской области. «По предварительным данным, водитель 1964 года рождения за рулем MAN, при пересечении трассы в прямом направлении не пропустил движущейся справа автомобиль Shacman. Произошло столкновение. Водитель Shacman 1969 года рождения получил травмы и был госпитализирован», — рассказали в ведомстве. Авария произошла сегодня около 16:25, добавили в Госавтоинспекции. На месте ДТП работало три экипажа ДПС. Было организовано реверсивное движение. На данный момент движение восстановлено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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