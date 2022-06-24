Жители Урая отжимались 8 часов для достижения рекорда
В день города жители Урая (ХМАО) установили Всероссийский рекорд по отжиманиям. Об этом сообщается в паблике администрации Урая в социальной сети «ВКонтакте».
«С результатом 70001 повторение рекорд объявляю официально зафиксированным», — объявил в трансляции с праздника главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Для достижения цели жители Урая отжимались в течение восьми часов. В одном подходе участвовало не более 20 человек.
Ранее URA.RU сообщало, что администрация Урая объявила о запуске акции по массовому отжиманию горожан для установления всероссийского рекорда. К участию приглашали всех жителей.
Жители Урая отжались 70001 раз
Жители Урая отжались 70001 раз
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