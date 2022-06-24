24 июня 2022
23 июня 2022

В ХМАО установили рекорд России по отжиманиям. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по РМК и Карабашу. Челябинская область, отжимание, физкультура, рмк, полочка
Жители Урая отжимались 8 часов для достижения рекорда Фото:

В день города жители Урая (ХМАО) установили Всероссийский рекорд по отжиманиям. Об этом сообщается в паблике администрации Урая в социальной сети «ВКонтакте».

«С результатом 70001 повторение рекорд объявляю официально зафиксированным», — объявил в трансляции с праздника главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Для достижения цели жители Урая отжимались в течение восьми часов. В одном подходе участвовало не более 20 человек.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Урая объявила о запуске акции по массовому отжиманию горожан для установления всероссийского рекорда. К участию приглашали всех жителей.

Жители Урая отжались 70001 раз
Жители Урая отжались 70001 раз

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В день города жители Урая (ХМАО) установили Всероссийский рекорд по отжиманиям. Об этом сообщается в паблике администрации Урая в социальной сети «ВКонтакте». «С результатом 70001 повторение рекорд объявляю официально зафиксированным», — объявил в трансляции с праздника главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Для достижения цели жители Урая отжимались в течение восьми часов. В одном подходе участвовало не более 20 человек. Ранее URA.RU сообщало, что администрация Урая объявила о запуске акции по массовому отжиманию горожан для установления всероссийского рекорда. К участию приглашали всех жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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