В Екатеринбурге студенты чаще других ищут работу

26 июня 2022 в 11:18 Размер текста - 17 +

В компании по поиску работы Head Hunter проанализировали, как часто студенты ищут работу по сравнению с другими категориями Фото: Сергей Русанов © URA.RU Студенты, только начинающие профессиональный путь, чаще других ищут работу на сайтах в интернете. Доля их резюме составляет 32% от общего количества всех резюме в Свердловской области, рассказали URA.RU авторы исследования — компания HeadHunter. «Студенты являются самой многочисленной группой кандидатов на открытом рынке труда Свердловской области. Доля резюме начинающих специалистов и студентов составляет 32% от общего количества всех открытых или обновленных жителями региона резюме. На одну вакансию в сфере „Начало карьеры, студенты“ в среднем приходится 9,5 активных резюме», — говорится в результатах исследования. Этот показатель говорит о повышенном уровне конкуренции, так как комфортным считается 5-6 резюме на одно предложение о работе. При этом только 15% от всех вакансий относятся к категории «Начало карьеры, студенты». Чаще всего работодатели ищут специалистов по продажам (32%), строителей (18%) и рабочий персонал (16%). Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Студенты, только начинающие профессиональный путь, чаще других ищут работу на сайтах в интернете. Доля их резюме составляет 32% от общего количества всех резюме в Свердловской области, рассказали URA.RU авторы исследования — компания HeadHunter. «Студенты являются самой многочисленной группой кандидатов на открытом рынке труда Свердловской области. Доля резюме начинающих специалистов и студентов составляет 32% от общего количества всех открытых или обновленных жителями региона резюме. На одну вакансию в сфере „Начало карьеры, студенты“ в среднем приходится 9,5 активных резюме», — говорится в результатах исследования. Этот показатель говорит о повышенном уровне конкуренции, так как комфортным считается 5-6 резюме на одно предложение о работе. При этом только 15% от всех вакансий относятся к категории «Начало карьеры, студенты». Чаще всего работодатели ищут специалистов по продажам (32%), строителей (18%) и рабочий персонал (16%).