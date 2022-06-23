Зеленский пожаловался на нехватку поставок оружия из Израиля

Владимир Зеленский в разговоре с израильскими студентами пожаловался на бездействие властей государства Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украине не хватает от Израиля военной помощи и поддержки санкций против России. Страна осталась в стороне на фоне активной помощи других государств, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к израильским студентам.

«Мы хотели бы поддержки от вашей власти. Например, маленькая по географии страна Люксембург предоставила нам военную поддержку в размере 15% своего оборонного бюджета, страны Балтии направили нам необходимое оружие. А что Израиль? Мы бы хотели записать в колонку напротив вашей страны в таблицах о помощи нашей армии, что мы получили. Мы хотели бы там что-то написать», — сказал Зеленский в видео, опубликованном на портале Liveam.tv.

«Санкции… Много стран действуют вместе с нами против российской агрессии, но мы пока не дождались, когда же Израиль присоединится к санкционному режиму », — добавил украинский лидер.

Западные страны ввели беспрецедентные по своему числу санкции против РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Однако, как отмечал российский лидер, антироссийские ограничения оказывают более негативный эффект на экономики «недружественных стран». Это подтверждается сильнейшим энергетическим и продовольственным кризисом, ростом инфляции и разногласиями внутри западных элит.

Кроме того, страны Запада оказывают масштабную военную помощь Украине. Так, например, 15 июня стало известно, что президент США Джо Байден выделил 1 млрд долларов на военную помощь и 225 млн долларов на гуманитарную помощь Украине.

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