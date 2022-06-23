США пообещали прислать Украине 450 млрд долларов

24 июня 2022 в 01:28 Размер текста - 17 +

В состав помощи войдут 4 системы РСЗО, катера и артиллерийские боеприпасы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США собираются выделить на помощь Украине 450 млрд долларов. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби. «Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине дополнительного пакета помощи в области безопасности на сумму в 450 млн долларов в рамках нашего обязательства по поддержке Украины. […] Этот пакет содержит вооружения и технику, включая новые HIMARS, десятки тысяч снарядов для артиллерийских систем, которые уже были предоставлены, а также патрульные катера», — сказал Кирби на брифинге, передает РИА «Новости». В состав помощи войдут 4 системы РСЗО, катера и артиллерийские боеприпасы. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден выделил 1 миллиард долларов на военную помощь для Украины и 225 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи для жителей страны. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ. В качестве ее главных целей президент России Владимир Путин заявил помощь жителям Донбасса, а также освобождение территорий ДНР и ЛНР. В связи с этим западные страны активно снабжают Украину оружием. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

США собираются выделить на помощь Украине 450 млрд долларов. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби. «Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине дополнительного пакета помощи в области безопасности на сумму в 450 млн долларов в рамках нашего обязательства по поддержке Украины. […] Этот пакет содержит вооружения и технику, включая новые HIMARS, десятки тысяч снарядов для артиллерийских систем, которые уже были предоставлены, а также патрульные катера», — сказал Кирби на брифинге, передает РИА «Новости». В состав помощи войдут 4 системы РСЗО, катера и артиллерийские боеприпасы. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден выделил 1 миллиард долларов на военную помощь для Украины и 225 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи для жителей страны. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ. В качестве ее главных целей президент России Владимир Путин заявил помощь жителям Донбасса, а также освобождение территорий ДНР и ЛНР. В связи с этим западные страны активно снабжают Украину оружием.