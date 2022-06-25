Пушков предупредил о последствиях санкционной политики Запада

26 июня 2022 в 04:40 Размер текста - 17 +

«Долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны» Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Бесконечные санкции против России могут привести к финансовому и экономическому изматыванию страны. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. «Санкционная война против России нацелена на долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны. Отдельные меры, принимаемые в рамках этой войны, могут содержать исключения, как в случае с европейским эмбарго на поставки российской нефти, или же, в зависимости от степени необходимости для Запада, подвергаться корректировке», — говорится в сообщении, опубликованном в его telegram-канале. Он добавил, что сколько бы не твердили западные СМИ о неэффективности вводимых санкций против РФ, корректировок в ближайшее время не предвидится. Страны Запада ввели масштабные экономические санкции против России. Таким образом США и страны Евросоюза отреагировали на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить» Россию. При этом антироссийские ограничения имели обратный эффект: ЕС и США столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за ограничений импорта российских ресурсов, а инфляция в странах Запада достигла исторического максимума. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Бесконечные санкции против России могут привести к финансовому и экономическому изматыванию страны. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. «Санкционная война против России нацелена на долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны. Отдельные меры, принимаемые в рамках этой войны, могут содержать исключения, как в случае с европейским эмбарго на поставки российской нефти, или же, в зависимости от степени необходимости для Запада, подвергаться корректировке», — говорится в сообщении, опубликованном в его telegram-канале. Он добавил, что сколько бы не твердили западные СМИ о неэффективности вводимых санкций против РФ, корректировок в ближайшее время не предвидится. Страны Запада ввели масштабные экономические санкции против России. Таким образом США и страны Евросоюза отреагировали на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить» Россию. При этом антироссийские ограничения имели обратный эффект: ЕС и США столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за ограничений импорта российских ресурсов, а инфляция в странах Запада достигла исторического максимума.