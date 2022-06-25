25 июня 2022

Пушков предупредил о последствиях санкционной политики Запада

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Пресс-конференция Алексея Пушкова. Москва, пушков алексей
«Долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны» Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Бесконечные санкции против России могут привести к финансовому и экономическому изматыванию страны. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

«Санкционная война против России нацелена на долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны. Отдельные меры, принимаемые в рамках этой войны, могут содержать исключения, как в случае с европейским эмбарго на поставки российской нефти, или же, в зависимости от степени необходимости для Запада, подвергаться корректировке», — говорится в сообщении, опубликованном в его telegram-канале. Он добавил, что сколько бы не твердили западные СМИ о неэффективности вводимых санкций против РФ, корректировок в ближайшее время не предвидится.

Страны Запада ввели масштабные экономические санкции против России. Таким образом США и страны Евросоюза отреагировали на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить» Россию. При этом антироссийские ограничения имели обратный эффект: ЕС и США столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за ограничений импорта российских ресурсов, а инфляция в странах Запада достигла исторического максимума.

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Бесконечные санкции против России могут привести к финансовому и экономическому изматыванию страны. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. «Санкционная война против России нацелена на долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны. Отдельные меры, принимаемые в рамках этой войны, могут содержать исключения, как в случае с европейским эмбарго на поставки российской нефти, или же, в зависимости от степени необходимости для Запада, подвергаться корректировке», — говорится в сообщении, опубликованном в его telegram-канале. Он добавил, что сколько бы не твердили западные СМИ о неэффективности вводимых санкций против РФ, корректировок в ближайшее время не предвидится. Страны Запада ввели масштабные экономические санкции против России. Таким образом США и страны Евросоюза отреагировали на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить» Россию. При этом антироссийские ограничения имели обратный эффект: ЕС и США столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за ограничений импорта российских ресурсов, а инфляция в странах Запада достигла исторического максимума.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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