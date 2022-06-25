25 июня 2022
24 июня 2022

В Челябинске продают пивзавод. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по пивоварне Ермолаев. Тюмень., пивоварня ермолаев
Мини-пивзавод расположен в фуд-маркете «Белый рынок» Фото:

В Челябинске на популярном сайте объявлений продается мини-пивзавод почти за 8 млн рублей. По словам автора объявления, оборудование позволяет производить до 60 тыс. литров пива в месяц. Бизнес продается вместе с юридическим лицом.

«Объем одной варки пива 1 тыс. литров. Можно делать 2 варки в день. Объем производства в месяц до 60тыс. литров», — говорится в тексте объявления на сайте «Авито».

Пивное производство расположено на улице Тернопольской на территории фуд-маркета «Белый рынок». Пивзавод входит в ресторанный холдинг Good Company (ООО «Хорошая компания»), основным собственником которого, по данным сервиса СБИС, является предприниматель Максим Беспалов.

Пивзавод может производить до 60 тыс. литров пива в месяц

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В Челябинске на популярном сайте объявлений продается мини-пивзавод почти за 8 млн рублей. По словам автора объявления, оборудование позволяет производить до 60 тыс. литров пива в месяц. Бизнес продается вместе с юридическим лицом. «Объем одной варки пива 1 тыс. литров. Можно делать 2 варки в день. Объем производства в месяц до 60тыс. литров», — говорится в тексте объявления на сайте «Авито». Пивное производство расположено на улице Тернопольской на территории фуд-маркета «Белый рынок». Пивзавод входит в ресторанный холдинг Good Company (ООО «Хорошая компания»), основным собственником которого, по данным сервиса СБИС, является предприниматель Максим Беспалов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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