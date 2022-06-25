Екатеринбуржцы предпочитают Сочи и Адлер отдыху за границей

26 июня 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

Жители Екатеринбурга рассказали о месте для идеального отпуска в этом году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Почти половина екатеринбуржцев считают, что идеальный отпуск в этом году — в России. За это высказались 41% опрошенных, рассказали URA.RU авторы исследования — компания SuperJob. «Для 41% екатеринбуржцев идеальный отпуск сегодня — это отпуск, проведенный в России: „Нечего кормить иностранцев и везти им свои деньги!“ Напротив, 34% предпочли бы провести отпуск за рубежом: „Соотношение цена-качество несравнимы с отдыхом в РФ“», — рассказывают в компании. Те, кто выбрал отдых в России, предпочитают отдыхать в Сочи и Адлере (19%), Крыму (17%) и Санкт-Петербурге (10%). Идеальный отдых за границей — в Турции (18%), Италии (15%), Испании (10%), Таиланде (7%) и ОАЭ (11%). Для 6% идеальный отдых — это отдых в США. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Почти половина екатеринбуржцев считают, что идеальный отпуск в этом году — в России. За это высказались 41% опрошенных, рассказали URA.RU авторы исследования — компания SuperJob. «Для 41% екатеринбуржцев идеальный отпуск сегодня — это отпуск, проведенный в России: „Нечего кормить иностранцев и везти им свои деньги!“ Напротив, 34% предпочли бы провести отпуск за рубежом: „Соотношение цена-качество несравнимы с отдыхом в РФ“», — рассказывают в компании. Те, кто выбрал отдых в России, предпочитают отдыхать в Сочи и Адлере (19%), Крыму (17%) и Санкт-Петербурге (10%). Идеальный отдых за границей — в Турции (18%), Италии (15%), Испании (10%), Таиланде (7%) и ОАЭ (11%). Для 6% идеальный отдых — это отдых в США.