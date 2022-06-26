В Румынии обиделись на заявление Медведева

26 июня 2022 в 16:24 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев считает, что Румыния хочет поглотить Молдову Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министерство иностранных дел Румынии отреагировало на высказывания заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который прокомментировал создание проекта Великой Румынии «путем поглощения Молдавии». В ведомстве считают, что Медведев не прав, а власти Евросоюза приняли правильное решение, пригласив в союз Молдову. «Заявления Дмитрия Медведева типичны для него. Решение Европейского совета о предоставлении Республике Молдова статуса государства-кандидата является правильным и представляет собой поистине историческое достижение, подтверждение европейского призвания и ориентации Республики Молдова и ее граждан», — отмечается на официальном сайте румынского МИД. Ранее Медведев заявлял о том, что румынские власти намерены воссоздать проект Великой Румынии путем поглощения Молдавии, готовой на крайние способы получения членства в Евросоюзе. По его словам, Молдавия не может вступить в Евросоюз напрямую, передает «Национальная служба новостей». Он указал, что «румынские политики давно водят политические хороводы вокруг Молдавии», дополняет RT. 23 июня саммит ЕС предоставил статус кандидата на вступление в Евросоюз Молдавии. Обычно после получения статуса кандидата в ЕС странам требуется несколько лет, чтобы выполнить все поставленные перед ними условия. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Министерство иностранных дел Румынии отреагировало на высказывания заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который прокомментировал создание проекта Великой Румынии «путем поглощения Молдавии». В ведомстве считают, что Медведев не прав, а власти Евросоюза приняли правильное решение, пригласив в союз Молдову. «Заявления Дмитрия Медведева типичны для него. Решение Европейского совета о предоставлении Республике Молдова статуса государства-кандидата является правильным и представляет собой поистине историческое достижение, подтверждение европейского призвания и ориентации Республики Молдова и ее граждан», — отмечается на официальном сайте румынского МИД. Ранее Медведев заявлял о том, что румынские власти намерены воссоздать проект Великой Румынии путем поглощения Молдавии, готовой на крайние способы получения членства в Евросоюзе. По его словам, Молдавия не может вступить в Евросоюз напрямую, передает «Национальная служба новостей». Он указал, что «румынские политики давно водят политические хороводы вокруг Молдавии», дополняет RT. 23 июня саммит ЕС предоставил статус кандидата на вступление в Евросоюз Молдавии. Обычно после получения статуса кандидата в ЕС странам требуется несколько лет, чтобы выполнить все поставленные перед ними условия.