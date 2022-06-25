Медведев предрек поглощение Молдавии

Румынские политики воспринимают территорию Молдавии как «временно отколовшуюся» провинцию, заявил Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Румынские власти намерены воссоздать проект Великой Румынии путем поглощения Молдавии, готовой на крайние способы получения членства в Евросоюзе. Такое предположение высказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Бухарестским чиновникам, науськанным брюссельскими „интеграторами“, не дает покоя идея воссоздания похороненного Красной армией в годы Великой Отечественной войны проекта Великой Румынии. В последнее время они открыто наращивают разноформатные усилия по „легальному“ поглощению Молдавии. Причем со стороны Бухареста речь идет даже не об объединении „братских народов“ в какое-то государственно-подобное образование. Румынские власти высокомерно воспринимают междуречье Днестра и Прута как свою „временно отколовшуюся“ провинцию», — написал Медведев в Telegram.

По мнению политика, вступление Молдавии в состав Великой Румынии является наиболее реальным способом присоединения страны к Европейскому союзу, чем та долгая процедура, которая уже сейчас ожидает государство. «Молдавия встала в длинную очередь на вступление в ЕС, растянутую на десятилетия», — написал Медведев.

«Первое в истории совместное заседание парламентов Молдавии и Румынии депутаты завершили исполнением танца, взявшись за руки. Выглядело весьма забавно. Но последствия могут быть куда менее смешными», — напомнил председатель Совбеза.

Саммит ЕС предоставил Молдавии и Украине статус кандидатов на вступление в Евросоюз 24 июня. До этого экс-президент Молдавии Владимир Воронин заявлял, что Евросоюз посадил Молдавию «на цепь», чтобы страна не сотрудничала с Россией.

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