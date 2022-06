NYT: США недооценили последствия санкций против РФ

Правительство США не было готово к последствиям антироссийских санкций, заявили в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Соединенные штаты Америки и их европейские страны-партнеры не были готовы к тому экономическому давлению, которое им пришлось испытать из-за санкционной кампании против России. Статью об этом опубликовала американская газета The New York Times. «Администрация [президента США Джо Байдена] и ее европейские коллеги не ожидали того экономического давления, которое они сейчас испытывают. Несмотря на первоначальные заверения, что санкции не коснутся экспорта российских энергоносителей, Америка с тех пор запретила импорт российской нефти, а Европейский союз объявил о планах сократить ее импорт на 90 процентов в этом году», — сообщается в статье. Результатом подобных действий американского правительства цены на энергоносители в США и Европе резко выросли. «В некоторых штатах стоимость обычного бензина значительно превышает 5 долларов за галлон», — отметили авторы. При этом Россия по-прежнему получает внушительные доходы от продажи энергоресурсов, отметила аналитик, президент Центра анализа европейской политики, Алина Полякова. «Санкции, безусловно, не удерживают российские силы от той военной операции, которую они проводят», — добавила она. Западные правительства не сумели в полной мере оценить уязвимость своих экономик, считает вице-президент Фонда Карнеги по исследованиям Эндрю Вайс. «Инфляция росла быстрее, чем предсказывали чиновники Белого дома», — отметили в издании. Страны Запада ввели жесткие санкции против России в связи с началом специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения имели обратный эффект. Европейский союз и США столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за ограничений импорта российских ресурсов, а инфляция в странах Запада достигла исторического максимума. Позже обозреватель британской газеты Financial Times заявил, что Запад провалил попытку изолировать Россию с помощью беспрецедентного числа санкций, так как не учел интересы мирового сообщества.

