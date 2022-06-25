Bloomberg: американцы массово голодают из-за санкций против РФ

Все большему количеству американцев становится труднее добывать еду для своих семей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пандемия COVID-19 обнажила проблему голода и когда в США научились адаптироваться к новым реалиям, на горизонте возникли новые сложности — инфляция и антироссийские санкции. Все эти факторы усугубили и без того серьезную продовольственную проблему. Об этом сообщает Bloomberg.

«Экономическая нестабильность, сбои в цепочках поставок и сокращение импорта зерна — также останутся в обозримом будущем. И увеличения инфляции, на все еще хрупкие цепочки поставок, а также сокращения импорта зерна из-за антироссийских санкций и усиливающихся последствий изменения климата продлевает и усугубляет отсутствие продовольственной безопасности во всем мире», — пишет агентство.

По словам журналиста Bloomberg, сегодняшняя реальность такова, что по мере того, как экономика дает сбои и все большему количеству людей становится труднее добывать еду для своих семей. Несмотря на спад коронавирусной инфекции, требуется больше финансирования со стороны властей, для решения проблемы голода.

Как рассуждает автор статьи, законодатели должны одобрить чрезвычайные расходы на программы продовольственной помощи, такие как SNAP (программа выдачи продовольственных талонов), и предоставить дополнительную поддержку местным пищевым сетям. Примерно 41 миллион американцев в настоящее время зарегистрированы в программе SNAP со средним ежемесячным пособием в размере 233 долларов США на человека. Причем, отмечает издание, в настоящее время данные выплаты постепенно сокращаются.

Раннее URA.RU сообщало, что Соединенные штаты Америки и их европейские страны-партнеры не были готовы к тому экономическому давлению, которое им пришлось испытать из-за санкционной кампании против России. Байден связал рекордную за 40 лет инфляцию в США с санкциями против России. По его словам, сегодняшний отчет об инфляции в США напоминает о том, что «бюджеты американцев истощаются из-за роста цен, и семьи начинают это ощущать».

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