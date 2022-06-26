В ХМАО похолодает и пройдут дожди с грозами

В ближайшие дни синоптики обещают жителям ХМАО понижение температуры, а также дожди и грозы. Прогноз погоды в Югре составили в Гидрометцентре ХМАО.
«27 июня в округе облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 6 — 12 м/с. Температура воздуха ночью 9—14 тепла, по западной половине округа местами 3—8 градусов, днем 10—15 градусов, на востоке округа до 21 градуса тепла. 28 июня местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7—12 м/с. Температура воздуха ночью 4—9 градусов, на востоке округа до 14, днем 11—16 градусов выше нуля», — сообщают синоптики.
Эти данные подтверждаются и на онлайн-сервисах Gismeteo и «Яндекс.Погода». Судя по прогнозу на семь дней, неделя в округе будет прохладной. Вверх столбик термометра начнет подниматься только в выходные.
- В Нижневартовске всю неделю будут идти дожди, температура от +8 до +17.
- В Сургуте без дождя обещают только вторник, температура от + 9 до + 17.
- В Ханты-Мансийске также дожди, температура от +7 до +17.
В ГУ МЧС по ХМАО также ожидают увеличение числа лесных пожаров из-за гроз. «По всему округу дожди ходят туда-сюда, поэтому гроз много — и сухих, без дождей. Вполне вероятно, что будут возгорания», — сообщили в пресс-службе управления.
Ранее URA.RU сообщало, что метеоролог заявил о приходе осени в регионы России. Речь шла про некоторые регионы Урала и Сибири. Специалист предупредил о понижении температуры на 6-8 градусов от климатической нормы.
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