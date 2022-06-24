Метеоролог заявил о приходе осени в регионы России

С 27 июня по 1 июля на Урале похолодает до сентябрьских показателей температур Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Холодная погода с дождями и температурой воздуха на 6-8 градусов ниже климатической нормы, что соответствует сентябрьским значениям, ждет жителей Урала с 27 июня по 1 июля. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

«„Здравствуй осень!“ Именно под этим лозунгом пройдет вся будущая неделя на Урале и в Тюменской области. В понедельник средняя температура составит +10, +15 градусов. Дожди принесут снижение температуры в Сургут и Омск. Во вторник после сильной грозы с +29 до +20 градусов похолодает в Новосибирске. И такая погода с дождями и температурой на 6-8 градусов ниже климатической нормы, что соответствует сентябрьским значениям, задержится минимум на пять дней», — спрогнозировал Александр Шувалов.

Метеоролог уточнил, что постепенное похолодание на Урале начнется в воскресенье 26 июня. «Начнется похолодание уже в воскресенье. В Екатеринбурге и Тюмени ожидается холодный дождь, температура не выше +15 градусов, в Челябинске до +17. И дальше начнется понижение. Потепления в этих регионах можно ждать не ранее начала июля», — подчеркнул Шувалов.

При этом, по словам руководителя прогностического центра, среднюю полосу европейской России с 26 июня накроет первая волна жары. «В воскресенье, понедельник в Санкт-Петербурге ожидается до +28, +29 градусов, в Москве +30,+32. Первая волна жары в средней полосе европейской России затянется до конца месяца. Это высокие температуры, градусов на 5-6 выше нормы», — заявил Шувалов.

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