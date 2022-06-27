Депутат Госдумы раскрыла, где нельзя работать подросткам

До 16 лет для работы понадобится разрешение родителей, сказала Екатерина Стенякина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

До 18-летнего возраста подросткам запрещена работа в организациях, которые могут навредить физическому и нравственному развитию. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«Если говорить о том, на какую работу подростки могут устроиться, то надо заметить, что они имеют право выполнять только легкую работу, которая не вредит их здоровью и нравственному развитию. Ребят точно не возьмут разгружать мешки с цементом, не отправят работать под землей, не пригласят на химкомбинат и не разрешат продавать табак с алкоголем», — сказала Екатерина Стенякина.

Депутат рассказала, какие документы необходимы подросткам для работы. «Трудовое законодательство разрешает работать подросткам с 16 лет. В этом возрасте ребенок самостоятелен и может сам заключать с работодателем трудовой договор. Для подписания такого соглашения понадобится первичный набор документов: паспорт, медицинская справка, справка из школы и СНИЛС», — объяснила собеседница URA.RU. Она добавила, что до 16 лет потребуется письменное разрешение одного из родителей с копией паспорта родителя, разрешение из органов опеки.

Директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин сообщил, сколько часов работе молодые люди могут посвятить работе. «До 16 лет можно работать не более 24 часов в неделю, с 16 до 18 — не более 35 часов. Во время каникул продолжительность рабочего дня с 14 до 15 лет должна составлять четыре часа, до 16 лет — пять часов, а до 18 лет — семь», — рассказал юрист. По его словам, если ребенок совмещает работу с обучением, то его рабочий день должен занимать не более 2,5 часа, а до 18-летнего возраста — четыре часа.

Для поиска работы Стенякина порекомендовала обратиться на портал «Работа в России» или в Центр занятости. «Там подберут работу по силам, а работодатель заключит с вами срочный трудовой договор на определенный срок. Межу прочим, подросток имеете право расторгнуть его досрочно», — объяснила собеседница URA.RU. Южалин подчеркнул, что лучше работать официально. «Только трудовой договор гарантирует соблюдение прав несовершеннолетнего. В остальных случаях обман, к сожалению, не исключен», — добавил эксперт.

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