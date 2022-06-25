Скандал произошел ночью 26-го июня в клубе «Air» (архивное фото) Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В Екатеринбургском ночном клубе «Air» уволили охранника, который не пропустил двух девушек из Республики Тыва «на основании расизма». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал менеджер клуба Фуад Алиев.

«Мы посмотрели по камерам, что происходило. Увидели полную картину. Я не поверил, что такой эпизод мог произойти у нас, учитывая, что у меня не самое славянское имя да и интернациональность нашей команды запредельного уровня. С девушками побеседовал, от лица заведения и лично от себя принес им извинения. Пообещал, что охранник извинится. С ним расторгли все отношения, с людьми, которые предоставляют охрану — тоже, потому что для нас это неприемлемо, из разряда нонсенса», — пояснил менеджер.

По словам Алиева, девушки хорошо отреагировали на извинения. «Я пригласил девушек в гости в клуб, чтобы лично их встретить. Но, к сожалению, они улетают, поэтому ничего не получится. Но мы договорились встретиться в Тыве. Я прилечу к ним, привезу им фото, которые сделал сам. Поговорили на хорошей ноте», — добавил Алиев.

Фуад Алиев предоставил корреспонденту URA.RU скрины переписки с одной из пострадавших. Также он добавил, что после этого инцидента заведение перечислит деньги в фонд борьбы с расизмом.

Ночью 26-го июня две тувинки хотели пройти в ночной клуб «Air», но охрана на входе не пропустила их, назвав в качестве причины «расизм». Девушки показывали охранникам российские паспорта, но те наотрез отказывались пропускать их. Девушки сообщили, что охранники также не пустили двух афроамериканцев, которые пытались пройти в клуб вслед за девушками. Одна из девушек выложила сторис в Instagram (деятельность запрещена в РФ), где пожаловалась на охранников. Позднее они пошли в другое заведение, где тувинок пустили, а парней-афроамериканцев — нет.

Фуад Алиев пригласил девушек в «Air», но те отказались, поскольку улетают домой Фото: менеджер Air

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