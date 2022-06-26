Квартиры в центре Екатеринбурга за месяц стали дешевле на 2,4%

27 июня 2022 в 00:48 Размер текста - 17 +

Квартиры на «вторичке» в центре Екатеринбурга подешевели на 130,9 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Жилье на вторичном рынке в центре Екатеринбурга подешевело в июне на 2,4%. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Екатеринбург», ссылаясь на экспертов. «Средняя стоимость вторичной недвижимости в Екатеринбурге в июне составила 98,5 тысячи рублей за 1 кв. м, снизившись за месяц на 0,2%. Наиболее выраженное падение показали объекты в центре города — на 2,4%, до 130,9 тысяч рублей, и на окраине Екатеринбурга — на 4,7%, до 66,3 тысячи рублей», — рассказали журналисты. По данным Уральской палаты недвижимости, сейчас в продаже находится 4 050 квартир. За неделю объем предложения вырос на 2%, за месяц на 9,5%. К тому же на рынке есть 440 комнат в коммунальных квартирах, за июнь это число выросло на 4,6%. В других городах Свердловской области выставлено еще 300 квартир, что на 10,5% больше, чем месяц назад, отмечают журналисты. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жилье на вторичном рынке в центре Екатеринбурга подешевело в июне на 2,4%. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Екатеринбург», ссылаясь на экспертов. «Средняя стоимость вторичной недвижимости в Екатеринбурге в июне составила 98,5 тысячи рублей за 1 кв. м, снизившись за месяц на 0,2%. Наиболее выраженное падение показали объекты в центре города — на 2,4%, до 130,9 тысяч рублей, и на окраине Екатеринбурга — на 4,7%, до 66,3 тысячи рублей», — рассказали журналисты. По данным Уральской палаты недвижимости, сейчас в продаже находится 4 050 квартир. За неделю объем предложения вырос на 2%, за месяц на 9,5%. К тому же на рынке есть 440 комнат в коммунальных квартирах, за июнь это число выросло на 4,6%. В других городах Свердловской области выставлено еще 300 квартир, что на 10,5% больше, чем месяц назад, отмечают журналисты.