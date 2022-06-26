Подозреваемому в растлении детей тюменскому учителю хотят помочь

Жители начали собирать подписи для поддержки учителя географии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители поселка Омутинское (Тюменская область) начали собирать подписи в поддержку учителя географии, ранее обвиненного в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Об этом сообщает 72.RU. Они создали обращение, в котором заявили, что мужчину специально оклеветали.

«Многие поддержат нас в том, что он — человек порядочный, честный, образованный, толерантный, терпимый, добрый и отзывчивый. Незаслуживающий того, что с ним сейчас происходит. Люди, знающие Алексея Ивановича, безоговорочно отвергают все обвинения против него. Мы неравнодушны к этой ситуации и обязаны выразить свое отношение к происходящему», — написали горожане в обращении, опубликованном 72.RU. Также сообщается, что письма в поддержку Алексея написали коллеги из Омутинской, Журавлевской и Ситниковской школ. Они планируют отправить их в суд.

Бывшие ученики при этом считают, что обвинения являются ложными, а сама ситуация спровоцирована намеренно. «Эта возмутительная клевета в отношении заслуженного человека должна вызвать определенную реакцию всех неравнодушных людей», — указано в обращении.

Ранее URA.RU сообщало, что учитель Омутинской средней школы №2 задержан по подозрению в растлении малолетних. Мужчина преподавал географию и недавно возил детей в Тюмень на конкурс. Предполагается, что он привез их в свою квартиру, где начал открыто домогаться до несовершеннолетних. Недавно суд избрал меру пресечения подозреваемому.

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