Власти Челябинска заявили о диверсиях на дорогах

В Челябинске неизвестные намеренно портят ливневую канализацию, чтобы скомпрометировать работу городских властей. Об этом заявила 27 июня на аппаратном совещании в мэрии глава города Наталья Котова.
«Там, где есть провокации — на дорогу бросаются специальные мешки или еще как-то закрываются „ливневки“, чтобы вода не уходила — надо об этом говорить. Как в последний раз, когда „ливневка“ была забросана мешками с мусором, а кто-то ловил хайп на том, что улицы залиты. Люди должны видеть, с кем мы имеем дело», — заявила Котова.
В Челябинске неизвестные намеренно портят ливневую канализацию, чтобы скомпрометировать работу городских властей. Об этом заявила 27 июня на аппаратном совещании в мэрии глава города Наталья Котова. «Там, где есть провокации — на дорогу бросаются специальные мешки или еще как-то закрываются „ливневки“, чтобы вода не уходила — надо об этом говорить. Как в последний раз, когда „ливневка“ была забросана мешками с мусором, а кто-то ловил хайп на том, что улицы залиты. Люди должны видеть, с кем мы имеем дело», — заявила Котова. Июнь ознаменовался в Челябинской области затяжными дождями и грозами. На прошлой неделе осадки усилились, что привело к затоплению на ряде улиц. Челябинцы даже засняли на видео, как в Тракторозаводском районе два мальчика купаются на проезжей части, причем периодически вода накрывает их с головой. На выходных «поплыл» Миасс, ранее под воду ушел центр города Кыштыма.