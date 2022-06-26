Власти Челябинска заявили о диверсиях на дорогах

27 июня 2022 в 10:28 Размер текста - 17 +

Неизвестные намеренно выводят из строя ливневую канализацию на дорогах Челябинска (фото из архива) Фото: Альбина Золотухина © URA.RU В Челябинске неизвестные намеренно портят ливневую канализацию, чтобы скомпрометировать работу городских властей. Об этом заявила 27 июня на аппаратном совещании в мэрии глава города Наталья Котова. «Там, где есть провокации — на дорогу бросаются специальные мешки или еще как-то закрываются „ливневки“, чтобы вода не уходила — надо об этом говорить. Как в последний раз, когда „ливневка“ была забросана мешками с мусором, а кто-то ловил хайп на том, что улицы залиты. Люди должны видеть, с кем мы имеем дело», — заявила Котова. Июнь ознаменовался в Челябинской области затяжными дождями и грозами. На прошлой неделе осадки усилились, что привело к затоплению на ряде улиц. Челябинцы даже засняли на видео, как в Тракторозаводском районе два мальчика купаются на проезжей части, причем периодически вода накрывает их с головой. На выходных «поплыл» Миасс, ранее под воду ушел центр города Кыштыма. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске неизвестные намеренно портят ливневую канализацию, чтобы скомпрометировать работу городских властей. Об этом заявила 27 июня на аппаратном совещании в мэрии глава города Наталья Котова. «Там, где есть провокации — на дорогу бросаются специальные мешки или еще как-то закрываются „ливневки“, чтобы вода не уходила — надо об этом говорить. Как в последний раз, когда „ливневка“ была забросана мешками с мусором, а кто-то ловил хайп на том, что улицы залиты. Люди должны видеть, с кем мы имеем дело», — заявила Котова. Июнь ознаменовался в Челябинской области затяжными дождями и грозами. На прошлой неделе осадки усилились, что привело к затоплению на ряде улиц. Челябинцы даже засняли на видео, как в Тракторозаводском районе два мальчика купаются на проезжей части, причем периодически вода накрывает их с головой. На выходных «поплыл» Миасс, ранее под воду ушел центр города Кыштыма.