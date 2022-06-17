Автомобилисты жалуются на глубокие лужи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Центральную часть города Кыштыма (Челябинская область) затопило после мощного ливня, который прошел днем в субботу. Очевидцы публикуют в соцсетях кадры глубоких луж, образовавшихся из-за неработающих ливневок.

«Центр города Кыштыма. Просто тонем! Где наша администрация?!», — говорит автор видео, разместивший запись в паблике «Мой Кыштым» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Челябинской области 17 и 18 июня. В отдельных районах региона ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни и крупный град. Также синоптики предупредили о шквалистом усилении ветра до 25 метров в секунду.