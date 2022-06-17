17 июня 2022

Под Челябинском затопило крупное предприятие. «Воды по щиколотку, станки обесточены». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение Русланом Гаттаровым копейских предприятий ООО «Интерпак», ООО ПТК «Союз-Полимер», Копейский машиностроительный завод. Копейск, полиэтиленовая пленка, станок для производства полиэтиленовой пленки, рулон, полиэтилен
В цехах предприятия обесточили станки (фото из архива) Фото:

В Копейске Челябинской области 18 июня проливные дожди привели к затоплению цехов одного из крупнейших предприятий города — ООО ПТК «Союз-Полимер». Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Воды в цехах по щиколотку, на территории — по колено. Насосы не справляются. Станки обесточены, как будем работать сегодня — неизвестно», — рассказал URA.RU очевидец.

Предприятие располагается в низине, поэтому осадки привели к потопу. По словам работников, пока не откачают воду, подключать оборудование к электроэнергии бессмысленно и даже опасно.

Ранее синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Челябинской области 17 и 18 июня. В отдельных районах региона ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни и крупный град. Также синоптики предупредили о шквалистом усилении ветра до 25 метров в секунду.

В цехах по щиколотку воды, станки обесточены

В Копейске Челябинской области 18 июня проливные дожди привели к затоплению цехов одного из крупнейших предприятий города — ООО ПТК «Союз-Полимер». Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Воды в цехах по щиколотку, на территории — по колено. Насосы не справляются. Станки обесточены, как будем работать сегодня — неизвестно», — рассказал URA.RU очевидец. Предприятие располагается в низине, поэтому осадки привели к потопу. По словам работников, пока не откачают воду, подключать оборудование к электроэнергии бессмысленно и даже опасно. Ранее синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Челябинской области 17 и 18 июня. В отдельных районах региона ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни и крупный град. Также синоптики предупредили о шквалистом усилении ветра до 25 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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