В цехах предприятия обесточили станки (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске Челябинской области 18 июня проливные дожди привели к затоплению цехов одного из крупнейших предприятий города — ООО ПТК «Союз-Полимер». Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Воды в цехах по щиколотку, на территории — по колено. Насосы не справляются. Станки обесточены, как будем работать сегодня — неизвестно», — рассказал URA.RU очевидец.

Предприятие располагается в низине, поэтому осадки привели к потопу. По словам работников, пока не откачают воду, подключать оборудование к электроэнергии бессмысленно и даже опасно.

Ранее синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Челябинской области 17 и 18 июня. В отдельных районах региона ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни и крупный град. Также синоптики предупредили о шквалистом усилении ветра до 25 метров в секунду.