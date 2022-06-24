Ливневки с трудом справляются с обилием осадков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области вечером 24 июня прошел сильный дождь с градом. Очевидцы активно делятся фото и обсуждают последствия прошедшего ливня в соцсетях.

«Это Антлантида», — сообщает подписчица сообщества «Инцидент Миасс» во ВКонтакте Екатерина Старкова под фото потоков воды, которые бегут по ступеням. Другие называют поплывший город Венецией или даже Миасцией, а сам вид — Ниагарским водопадом.

В Старом городе (Миасс) на улице Свердлова жители одного из многоквартирных домов не могут попасть домой из-за большой лужи в подъезде. А в Сатке очевидцы демонстрируют на фото горсти града и сообщают, что еще ни разу не видели подобного буйства стихии.

Ранее синоптики сообщали, что в ночь на 25 июня в Челябинской области ожидаются ливневые дожди, грозы и град. Циклон нагрянет в регион вместе со штормовым ветром скоростью до 25 метров в секунду.

Житель Миасса демонстрирует размер градин Сообщество «Инцидент Миасс» во ВКонтакте

Количество впечатляющее. Сообщество «Инцидент Миасс» во ВКонтакте

А так жители Миасса попадают после ливня к себе домой Сообщество «Инцидент Миасс» во ВКонтакте