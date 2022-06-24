В Челябинской области вечером 24 июня прошел сильный дождь с градом. Очевидцы активно делятся фото и обсуждают последствия прошедшего ливня в соцсетях.
«Это Антлантида», — сообщает подписчица сообщества «Инцидент Миасс» во ВКонтакте Екатерина Старкова под фото потоков воды, которые бегут по ступеням. Другие называют поплывший город Венецией или даже Миасцией, а сам вид — Ниагарским водопадом.
В Старом городе (Миасс) на улице Свердлова жители одного из многоквартирных домов не могут попасть домой из-за большой лужи в подъезде. А в Сатке очевидцы демонстрируют на фото горсти града и сообщают, что еще ни разу не видели подобного буйства стихии.
Ранее синоптики сообщали, что в ночь на 25 июня в Челябинской области ожидаются ливневые дожди, грозы и град. Циклон нагрянет в регион вместе со штормовым ветром скоростью до 25 метров в секунду.
Житель Миасса демонстрирует размер градин
Сообщество «Инцидент Миасс» во ВКонтакте
Количество впечатляющее.
Сообщество «Инцидент Миасс» во ВКонтакте
А так жители Миасса попадают после ливня к себе домой
В Челябинской области вечером 24 июня прошел сильный дождь с градом. Очевидцы активно делятся фото и обсуждают последствия прошедшего ливня в соцсетях. «Это Антлантида», — сообщает подписчица сообщества «Инцидент Миасс» во ВКонтакте Екатерина Старкова под фото потоков воды, которые бегут по ступеням. Другие называют поплывший город Венецией или даже Миасцией, а сам вид — Ниагарским водопадом. В Старом городе (Миасс) на улице Свердлова жители одного из многоквартирных домов не могут попасть домой из-за большой лужи в подъезде. А в Сатке очевидцы демонстрируют на фото горсти града и сообщают, что еще ни разу не видели подобного буйства стихии. Ранее синоптики сообщали, что в ночь на 25 июня в Челябинской области ожидаются ливневые дожди, грозы и град. Циклон нагрянет в регион вместе со штормовым ветром скоростью до 25 метров в секунду.