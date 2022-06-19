Дети искупались в луже на проезжей части в Челябинске

Жители Челябинска засняли, как двое детей купаются в глубокой луже на проезжей части в Тракторозаводском районе. Грязные волны воды накрывают мальчиков с головой.
«И даже за бассейн платить не надо. Дети устроили опасные игры после грозы», — сообщает telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей», который опубликовал видеозапись с детьми.
На записи видно, что во время купания мимо детей проезжает рейсовый автобус и автомобили. Однако детей это не пугает. Автор видеозаписи негодует, что для детей такое развлечение опасно.
В Челябинской области с 17 июня действует штормовое предупреждение. В отдельных районах региона сохраняются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.
Лужа накрывала детей с головой
Кадр видео telegram-канала «Агентство чрезвычайных новостей»
Жители Челябинска засняли, как двое детей купаются в глубокой луже на проезжей части в Тракторозаводском районе. Грязные волны воды накрывают мальчиков с головой. «И даже за бассейн платить не надо. Дети устроили опасные игры после грозы», — сообщает telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей», который опубликовал видеозапись с детьми. На записи видно, что во время купания мимо детей проезжает рейсовый автобус и автомобили. Однако детей это не пугает. Автор видеозаписи негодует, что для детей такое развлечение опасно. В Челябинской области с 17 июня действует штормовое предупреждение. В отдельных районах региона сохраняются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.