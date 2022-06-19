19 июня 2022
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17 июня 2022

Дети искупались в луже на проезжей части в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень. Челябинск., потоп
Родителей рядом не было Фото:

Жители Челябинска засняли, как двое детей купаются в глубокой луже на проезжей части в Тракторозаводском районе. Грязные волны воды накрывают мальчиков с головой.

«И даже за бассейн платить не надо. Дети устроили опасные игры после грозы», — сообщает telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей», который опубликовал видеозапись с детьми.

На записи видно, что во время купания мимо детей проезжает рейсовый автобус и автомобили. Однако детей это не пугает. Автор видеозаписи негодует, что для детей такое развлечение опасно.

В Челябинской области с 17 июня действует штормовое предупреждение. В отдельных районах региона сохраняются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.

Лужа накрывала детей с головой

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Жители Челябинска засняли, как двое детей купаются в глубокой луже на проезжей части в Тракторозаводском районе. Грязные волны воды накрывают мальчиков с головой. «И даже за бассейн платить не надо. Дети устроили опасные игры после грозы», — сообщает telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей», который опубликовал видеозапись с детьми. На записи видно, что во время купания мимо детей проезжает рейсовый автобус и автомобили. Однако детей это не пугает. Автор видеозаписи негодует, что для детей такое развлечение опасно. В Челябинской области с 17 июня действует штормовое предупреждение. В отдельных районах региона сохраняются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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