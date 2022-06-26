В торговом центре Шадринска произошел пожар. Фото

27 июня 2022 в 10:49 Размер текста - 17 +

В торговом центре Шадринска тушат пожар (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске Курганской области 27 июня произошел пожар в торговом центре. Из здания эвакуировались около ста человек, сообщили URA.RU в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. «Пожар локализован. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Пострадавших нет. Из торгового центра люди эвакуировались самостоятельно — около ста человек. Пожарно-спасательные подразделения прибыли оперативно на место прибыли. Это позволило пресечь дальнейшее распространение огня на большей площади», — уточнила начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС России Ольга Сабуркина. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Городской портал Shadr.info пишет, что в понедельник рано утром произошло возгорание в торговом павильоне «Мега» на ул. Октябрьской, 101. Издание со ссылкой на очевидцев сообщает, что на цокольном этаже произошло короткое замыкание в электропроводке. Цокольный этаж и здание торгового комплекса заволокло дымом. В шадринском торговом центре произошел пожар Фото: «Нетипичный Шадринск», «ВКонтакте» Пожарно-спасательные подразделения на место происшествия прибыли оперативно Фото: «Нетипичный Шадринск», «ВКонтакте» Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Шадринске Курганской области 27 июня произошел пожар в торговом центре. Из здания эвакуировались около ста человек, сообщили URA.RU в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. «Пожар локализован. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Пострадавших нет. Из торгового центра люди эвакуировались самостоятельно — около ста человек. Пожарно-спасательные подразделения прибыли оперативно на место прибыли. Это позволило пресечь дальнейшее распространение огня на большей площади», — уточнила начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС России Ольга Сабуркина. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Городской портал Shadr.info пишет, что в понедельник рано утром произошло возгорание в торговом павильоне «Мега» на ул. Октябрьской, 101. Издание со ссылкой на очевидцев сообщает, что на цокольном этаже произошло короткое замыкание в электропроводке. Цокольный этаж и здание торгового комплекса заволокло дымом.