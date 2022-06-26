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В торговом центре Шадринска произошел пожар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, пожарный шланг, огонь
В торговом центре Шадринска тушат пожар (архивное фото) Фото:

В Шадринске Курганской области 27 июня произошел пожар в торговом центре. Из здания эвакуировались около ста человек, сообщили URA.RU в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области.

«Пожар локализован. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Пострадавших нет. Из торгового центра люди эвакуировались самостоятельно — около ста человек. Пожарно-спасательные подразделения прибыли оперативно на место прибыли. Это позволило пресечь дальнейшее распространение огня на большей площади», — уточнила начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС России Ольга Сабуркина. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Городской портал Shadr.info пишет, что в понедельник рано утром произошло возгорание в торговом павильоне «Мега» на ул. Октябрьской, 101. Издание со ссылкой на очевидцев сообщает, что на цокольном этаже произошло короткое замыкание в электропроводке. Цокольный этаж и здание торгового комплекса заволокло дымом.

В шадринском торговом центре произошел пожар
Фото:
Пожарно-спасательные подразделения на место происшествия прибыли оперативно
Фото:

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В Шадринске Курганской области 27 июня произошел пожар в торговом центре. Из здания эвакуировались около ста человек, сообщили URA.RU в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. «Пожар локализован. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Пострадавших нет. Из торгового центра люди эвакуировались самостоятельно — около ста человек. Пожарно-спасательные подразделения прибыли оперативно на место прибыли. Это позволило пресечь дальнейшее распространение огня на большей площади», — уточнила начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС России Ольга Сабуркина. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Городской портал Shadr.info пишет, что в понедельник рано утром произошло возгорание в торговом павильоне «Мега» на ул. Октябрьской, 101. Издание со ссылкой на очевидцев сообщает, что на цокольном этаже произошло короткое замыкание в электропроводке. Цокольный этаж и здание торгового комплекса заволокло дымом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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